$4988全自動咖啡機 勝逾萬元產品

【本報訊】消委會實測市面12款特濃咖啡機，包括全自動及咖啡囊式型號，結果顯示全部樣本製作的咖啡在味道評審方面皆表現不俗，惟個別樣本所沖調的咖啡溫度不穩定，連續沖調時最大的溫差更可達攝氏19度。而總評分較高的樣本涵蓋價格較高及較低之型號，反映產品表現與價錢未有直接關係，消委會建議消費者在購買時應因個人喜好、需要及習慣等因素來選擇。

個別樣本 沖調溫度不穩定 12款樣本包括9款售價由4,288元至13,888元的全自動機，及3款售價由1,088至1,988元的咖啡囊式機，結果有5款全自動機及一款咖啡囊式機取得4星高分，其中以4,988港元的飛利浦EP2230/10性價比最高，得分甚至超越售逾萬元的咖啡機。不過，消委會亦指出其製作的超濃度咖啡溫度不穩定，連續沖調第3杯時溫差可達近攝氏20度。飛利浦回應消委會時指溫度問題與內部測試不同，認為或是消委會的測試方法不同所致。

而咖啡囊式機的測試方面，以Nespresso Vertuo Pop的性價比最高，只售1,088元，但同樣取得4星評級，消委會指其溫度理想及穩定，耗電量亦小，但其預熱時間較同類樣本長，製作速度亦較慢，平均需約兩分鐘，另外消委會亦指其可調校的沖調設定較少，以及未能儲存其設定。Nespresso回應消委會時指Vertuo Pop的預熱時間約為25至26秒，符合其公司標準30秒。

喜沖咖啡的消費者或會為咖啡渣而苦惱，消委會指，咖啡渣如活性碳般有無數氣孔，可作吸濕除異味之用，消費者只需用小杯盛載咖啡渣，放置於廁所、雪櫃、鞋櫃或車內，便有除臭吸濕效果。