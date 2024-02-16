易通行實施 欠交$8隧道費罰款$1183

【本報訊】不停車繳費服務「易通行」去年5月7日起，分階段在政府各收費隧道推行。運輸署去年11月統計，累計有約6,000宗個案被通知須罰兩次附加費，但仍拖欠隧道費，佔整體車流量約0.01%。運輸署表示，截至上月中，裁判法院已審理當中28宗，涉青沙管制區的欠繳隧道費及附加費案件，每宗個案須向該署繳付1,183元；該署亦將按法院指示，拒絕該批車的續牌及過戶申請。

現時車主若未於過隧道後14天內交隧道費，會被徵收175元附加費，收到首筆附加費通知書21天內仍未補交，會再被追收350元。截至上月中，法院審理的28宗案件，全部涉青沙管制區、即本港首條實施「易通行」的隧道，所有個案均被罰款350元及支付300元訟費，連同原本8元隧道費、首次附加費及額外附加費共533元，每宗個案須向署方繳付1,183元；運輸署提醒車主盡快設立自動繳費。

識別系統仍無法準確辨認車牌 投訴數據方面，運輸署稱，截至上月，與隧道收費相關的投訴，佔整體車流量約0.014%，主要涉及小部分未裝車輛貼的私家車，以及靠自動車牌識別系統仍未能準確辨認車牌、故需人手辨認，但過程中偶有出錯的個案。該署指，現時投訴數字比率，已較去年11月的0.018%回落，重申隧道費服務商已開發專屬程式，提升系統辨識車牌號碼的能力，並加強培訓前線員工。