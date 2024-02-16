外賣平台定價 較自取貴八成

【本報訊】透過外賣平台叫餐已成不少人的日常生活，消委會測試本港6大外賣平台的手機應用程式，發現不同平台的收費及送餐時間存在明顯差距。

16%訂單送餐時間較預計遲 該會指，約60%訂單沒依照預計送餐時間送達，即使同一時段、同一食肆，若從不同平台點餐，送餐時間最長可相差近一小時；而外賣平台大部分定價均比外賣自取高，部分更高出超過50%至80%，相差接近20元。

消委會職員去年12月，在全港11區透過6個外賣平台分別在午膳及晚膳時段，先後56次訂餐實試點選共177項食物。其中有9次（16%）實際送餐時間較預計的遲，4次屬foodpanda，最長一次遲到19分鐘，連同預計送達的40分鐘，落單後一小時才能取得外賣。另外，該會在肯德基（KFC）平台訂餐時，平台預計需時長達59分鐘才可送達，最終仍遲到9分鐘；另有一次雖然沒有遲到，但預計時間卻長達89分鐘。

測試人員又分別於3個綜合平台點選同一食肆的鍋貼及湯麵套餐，最快的是23分鐘送達，最遲的一個平台則用了78分鐘，相差55分鐘。消委會指，大部分外賣平台提供的食物價格均較顧客到食肆外賣自取高，其中魚柳包單點的價格相差近85%；碎葱鮮拖羅蓉手卷的差異亦最大（61.5%），相差16元。該會呼籲市民點餐時應考慮是否必須送餐，亦應貨比三家。

外賣平台foodpanda回應消委會的測試結果指，食物在外送和外賣自取下或有不同的價格和折扣優惠，應考慮以餐廳外賣自取價格與平台自取服務的食物價格作比較。KFC則指，會按指引盡快將食物送遞給顧客。