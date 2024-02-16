熱水淥一淥 助降脂肪鈉含量

【本報訊】即食麵高鈉高脂，但亦是方便、就手的食物，若要健康地吃即食麵，消委會建議應少落調味品、避免喝麵湯，亦可將麵先「汆水」，如「茶餐廳都可以攞個熱水淥一淥再食」，藉此降低即食麵的鈉及脂肪含量。同時，市民亦應選配新鮮蔬菜和瘦肉，而非醃製食物，如蔬菜蛋麵便比火腿午餐肉麵較可取。

避免直接重用煮麵水 消委會總幹事黃鳳嫺「教路」常以即食麵充飢的市民，除可透過營養標籤篩選較低鈉含量的產品外，還可從烹煮過程着手。如烹調即食麵時，麵餅的鈉會溶於水中，亦會釋出油脂，故市民要避免直接重用煮麵水，宜再以熱水加湯包作湯底。此外，即使調味品和配料「細細包」，但她指出每包的脂肪和鈉含量不低，個別樣本亦被發現含有或可致癌的精煉油等程序產生的污染物，因此食麵時愈少調味品愈好；若市民只想享受即食麵的口感，甚至可以不使用原裝調味品。

不過，在茶餐廳吃早餐的港人大都難以要求餐廳特製「健康版即食麵」，黃笑言，市民這時或可要求多一杯熱水，吃麵前「先淥一淥」，減少攝入鈉及脂肪含量。她又提醒，消費者不應以午餐肉、火腿等高脂高鈉的加工肉類配搭即食麵，可轉配搭蔬菜、雞蛋等新鮮食品，亦可揀選非油炸類麵食，例如米粉、粉絲及通粉等。