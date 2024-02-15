撥亂反正：狂人回朝 波蘭心虛

美國前總統特朗普日前又口出狂言，聲稱若未有分擔軍費的北約成員國遭到俄羅斯攻擊，美國不但不會提供保護，甚至會鼓勵對方為所欲為。該番言論惹來現任總統拜登、多位北約及歐洲領袖，以至部分美國共和黨政客批評。其中，波蘭總理圖斯克更特別就此出訪法國和德國，強調要重振三國關係，攜手將歐洲建設成一個安全的大陸，做好保衞邊界和領土的準備。

波蘭與俄羅斯存在複雜的歷史問題，因此在俄烏戰爭爆發初期，作為北約抗俄前線國的波蘭當然力挺烏克蘭，並充當北約向烏國提供各類支援的中轉站。但隨着戰事不斷延長擴大，波蘭不久就發現烏國長貧難顧及自身利益受損，包括能源價格飆升，大批難民和廉價農產品湧至，以及不知是來自俄軍還是烏軍的導彈炮火不時誤炸國土，引起部分民眾不滿，導致波蘭政府不理其他歐盟及北約成員國反對，一度關閉兩國邊境及禁止烏國農產品入口。

隨着俄軍在烏東地區站穩陣腳，俄羅斯總統普京篤定N次連任，西方幻想中的烏軍大反攻或俄國內部大崩潰已不大可能發生。波蘭最擔心俄軍會以保護其外飛地加里寧格勒（普京早前曾到訪該地）為由，聯同白羅斯乘勢入侵波蘭，從而將波羅的海三國及新加盟北約的芬蘭和瑞典，與歐洲中部的德法大國切斷，刺穿北約對俄國的包圍網。

再者，特朗普口中的不願承擔北約軍費，但又期望美軍提供保護的大國，最形神俱似的就是波蘭。波蘭在軍事或經濟上都稱不上大國，但面積則在歐洲大陸排在頭幾位，拖欠軍費如家常便飯，自然對特朗普的「為所欲為」言論感到心虛，因而急急拜訪德國和法國尋求支持，希望圍爐取暖。明日再談談特朗普回朝對其他國家的影響。