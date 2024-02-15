自成一家：議會外交有苦自己知

繼早前太平洋島國瑙魯與台灣斷交並改和中國大陸建交後，近來危地馬拉也考慮和北京發展正式貿易關係，台灣的邦交國很可能在短時間內又會減少一個。出現這個局面不難理解。天下攘攘，皆為利往。天下熙熙，皆為利來。這是人性使然，亦是大多數國家與他國交往最重要的準則。隨着中國大陸近年崛起，台灣只能眼睜睜看着邦交國一個接一個被大陸搶走。

目前台灣的邦交國僅餘12個，民進黨政府當前最迫切的工作之一是加強與無邦交國的關係。國會雖然不能公開代表國家，但由於具有民意基礎，而且比較不具官方敏感色彩，很自然成為了台灣當局的目標，例如立法院平均每年就接待了70餘國的近3,200人次政治人物來訪，藉此推動議會外交。

客觀而言，台灣的議會外交確實發揮了一定作用。在許多無邦交國家，台灣駐外部門與外國行政機關的聯繫經常受到限制，與國會議員交流則相對不會遭到太大壓力，有助台灣突破大陸的外交圍堵，讓國際社會看見台灣。

話又說回來，民進黨政府的議會外交表面上似乎做得不錯，實質上可沒重大成果。民主國家經常出現政黨輪替，加上國會議員有任期限制，令台灣的議會外交工作很難延續。而且許多議員皆為利益驅動，在野時和台灣打得火熱，聲言要替台灣發聲，一上台執政又立即變臉和中國大陸發展友好關係。民進黨當局經常被人當作水魚，議會外交有苦自己知。議會外交只是台灣不得已的一種手段。

更甚的是，國民黨韓國瑜當選立法院長，隨時會以院長身份訪問北京，和大陸全國人民代表部門交流，到時肯定氣死民進黨政府。說到底，目前兩岸形勢是台消京長，台灣逆勢而行只會自討苦吃。