橫眉冷看：老美助人 誰助老美

今年美國總統大選，如無意外，應是共和黨人特朗普，與現任白宮主人拜登之爭。本欄曾說過，對於中國、俄羅斯陣營而言，拜特二人都不是好東西，但是兩相比較，特朗普會比拜老頭容易應付，其關鍵原因，是拜登只會集中精力針對中、俄兩國，而特朗普則不然，他野心太大，亦愛惹是生非，既想對付中國，又想向盟友開刀，力量一旦分散，成效便會大打折扣。

近日特朗普又口出狂言，這番話不但震動白宮，更嚇得其他北約盟國瑟瑟發抖。他說一旦上任，會逼迫北約各成員國交足「保護費」，膽敢拒絕的話，會鼓勵俄羅斯向他們發動攻擊。以特朗普的標準，其他成員國應該從每年國民生產總值中，抽取2%作軍費，但如今能夠達標的國家只佔少數，餘額長期由美國補貼。特朗普是生意人出身，算盤打得剔撻響，他覺得美國沒有義務照顧長貧。

回顧往迹，特朗普不是說話不算數的人，在競選期間許下的承諾，上任後大多會如法施為。假如他在今年底的選舉中勝出，美國與北約其他成員之間，定然會風波四起，中、俄兩國作壁上觀，大抵會看到好戲連場。

特朗普雖然年老，卻並不糊塗，有時候看問題更是一針見血。此君指出，北約各成員國若不承擔應有責任，美國當然不應該提供無償保護，事關換作受襲的是美國，他也不相信各盟友會無條件趕來助拳。

這位前白宮主人或許講得有點悲涼，但不無道理，試想像俄國突然向美國發動進攻，你認為法國、澳洲、日本等老美的盟邦，一定會趕去助拳嗎？特氏說得對，對於這些所謂鐵桿兄弟，你很難投以信心的一票。