筆下風雲：誰當選都是世界之哀

美國總統選舉將於11月舉行，兩老對決的態勢明顯。不過，博取連任的拜登，老人癡呆症狀愈來愈嚴重，比起特朗普的「瘋瘋癲癲」，真不知誰個當選會更悲哀。

美國特別檢察官日前完成調查，不會就拜登處理機密文件方式提出刑事檢控。眾所周知，拜登一度陷入「文件門」風波，被指機密文件存放在其車房的破爛紙箱內，並與其他家居用品放在一起，亦有一些文件存放於起居室的儲物櫃。不被起訴其中一個原因，是拜登配合調查，而且即使被起訴，他也可以「記性差的長者」為由辯解，很難將他定罪；報告更指出，拜登的記憶力有「嚴重局限」，例如他不記得自己何時出任副總統，亦不記得長子患腦癌離世的日子。

如今總算甩難，為其競逐連任掃除障礙，但拜登對於被指「記性差」忿忿不平。他在有關的記者會上強調自己記性很好，卻又同時爆出口誤，當提到加薩戰事時，竟將埃及總統講成墨西哥總統，令在場記者傻眼。

一個81歲的老人家，記性差是必然，但拜登已不是記性差的問題，而是有老人癡呆的情況。他經常語無倫次，曾多次將早已身故的人當成仍然在生，搞錯人名、地名和身份已成常態，又試過跟空氣握手，甚至曾在公開場合突然問「媽媽在哪兒」。這些情況早在他當選不久已頻頻出現，發生的頻率愈趨密集和嚴重。

一旦拜登健康出問題而無法參選，民主黨根本沒有「Plan B」人選。副總統賀錦麗支持率低迷，表現乏善可陳，如果拜登退選，她不會得到黨內大多數支持，恐怕只會激起黨內鬥爭。拜登不能退，卻又不斷出醜人前，美國政壇的窘境，實在令人無法相信，這就是世界民主燈塔。