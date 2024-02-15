龍吟虎嘯：特朗普又要催數要帳

氣勢如虹、當選下屆總統似已十拿九穩的特朗普日前表示，他一旦再次入主白宮，將不會保護不履行財政義務的北約成員國免受俄羅斯威脅。此話一出，歐洲、北約一片哀鳴，甚是驚恐，把自己的膽怯、不知所措暴露無遺。歐盟外交與安全政策高級代表兼副主席博雷利說，北約不可成為一個根據美國總統情緒運作的組織，北約要麼存在，要麼不存在；他呼籲歐盟「讓我們嚴厲起來，北約不能成為一個『按餐單點菜』的軍事聯盟」。

人們要問，一直以來特別是當前和未來形勢下，北約不想「成為根據美國總統情緒運作」的組織，不想成為美國的「點菜單」，它能成為甚麼呢？整個歐洲、歐盟在美國面前都沒有「戰略自主」，何況美國任「總司令」、「總指揮」，遍布軍事基地和駐紮軍隊的北約？德國總統斯泰因邁爾斥特朗普言論不負責任，正中俄國下懷。此因德國最怕俄羅斯、最恨俄羅斯，最指望美國保護自己，何況二戰後德國已成美國附庸，把國家命運、民族命運交給美國。事已如此，德國人以為山姆大叔還不應該為德國負起責任嗎？這位德國總統拿俄羅斯說事、「責怪」美國可謂很不要臉面了。

英國這隻美國的「老忠犬」則一貫老奸巨猾，善於措詞，對山姆大叔巧妙維護。英國外交大臣卡梅倫表示，特朗普的言論毫無幫助，亦非理智，然而他同時表示英國希望其他北約成員，能夠把本地生產總值中的百分之二用於國防開支，卡梅倫這是在幫未來的美國總統特朗普「催數要帳」。眾所周知，當年特朗普當總統時幹的兩件大事，一是向中國發起貿易戰，聲稱美國在長期對華貿易中吃了大虧；二是要求北約多掏腰包，不能總讓美國白白提供「安全保護」，因為經濟不好，「地主家都沒糧食了」。

拜登上台後，取消了北約要盡「財政義務」的政策。然而，歐洲和北約剛剛喘過一口氣來，不料，特朗普又可能捲土重來，吆喝着：要收帳了。