坦言集：猶太人出路

以巴之戰把以色列政權、猶太復國主義的性質和真面目完全暴露了，也使世界開始懷疑猶太人的民族意識、宗教信仰是否還適合存在於21世紀的國際社會。

即使跟隨美國的西方，個別歐盟政府也公開指摘以色列政權在加薩的種族滅絕，並採取懲罰性措施。以色列在西岸佔領區的種族隔離，更不用說西方社會的多數人，尤其是懷有理想的年輕一輩，都強烈反對和批評。以色列政權的種族主義昭然於世。因此南非政府在國際法庭上控訴其種族滅絕行為，顯示出代表全球南方，也代表20世紀最成功的反種族主義的國家正挺身而出，代表國際社會對之控訴，把以色列政權的種種作為公開暴露於全球視野之內，直接挑戰以色列政權的人道主義與政治道德。南非此舉，把以色列政權等同於南非白人的種族隔離主義，也將之推往納粹主義的反人類的政治範疇去。即使國際法庭的訴訟會需時多年，以色列還會有各種狡辯，單只將之放在國際法庭上，便足以向國際社會宣示它的暴行，再無掩飾的餘地。

以色列政權的加薩一役，便把幾十年猶太復國主義，與其西方同情者或被收買者長期營造的受害者形象完全破壞。納粹德國對之施以種族滅絕，他們確然是受害者。但他們對待巴勒斯坦人民亦用種族滅絕，這使他們變成與納粹德國同樣的施害者，猶太復國主義與法西斯、納粹主義便同屬一類，差別是猶太復國主義恃着的是猶太教的部落神宗教，納粹德國則背叛基督教的普世教理。

加薩一役，無論今後誰勝誰負，以色列國家和猶太民族的惡名將無法洗清，連無辜的反戰猶太人也將受其禍。二次大戰後，西方制訂的禁止反猶太人言行的法案和相伴的政治道德文化即使不被修改，亦會名存實亡。對猶太民族和對二次大戰後的世界秩序，這會是巨大和影響深遠的轉變。猶太人的價值觀念與形象深嵌於西方的政治道德體系，加上猶太人對西方政治，尤其是對美國政治的把持，這樣轉變，亦意味着西方體系的根本性崩潰。或許便與美國的霸權主義一起衰落。西方崛起的幾百年之時代正在終結，以色列政權和猶太復國主義能否維持？

猶太民族的出路是拋棄落後的復國主義，與神權割裂，不自高於其他民族之上，平等地融入各國多元化的社會。