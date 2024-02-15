與妻爭執燒屋 醉漢險一鑊熟

曾因經營生意問題反目 居於上水唐樓劏房的莽夫，前日疑因生意問題與妻子反目，有人其後獨留單位，並疑受酒精影響及情緒失控下，點燃屋內的床單被鋪，適逢妻子返家見狀，與鄰居合力撲滅火勢。執法人員經初步調查後，以涉嫌「縱火」拘捕男事主，他報稱不適，需送院檢查。另外，同晚大角咀有兩輛停泊在後巷的電單車疑被縱火，執法部門正跟進調查並追緝歹徒。

涉案被捕男子姓呂（39歲），與姓郭（36歲）妻子居於上水新豐路28號一唐樓單位。據悉，上址唐樓一梯兩伙，其中一伙把單位劏成兩個面積約200呎的單位，並設置獨立大門出入，呂和郭兩夫婦居於其中一間。前日較早時間，二人曾因經營生意問題發生爭執。

據了解，郭婦在當日深夜11時許返回住所，發現丈夫身有酒氣且情緒激動，其身旁的床單被鋪正在燃燒，她見狀大驚，慌忙向鄰居求助，最後合力撲滅火勢；其他街坊聽聞發生火警，同時報案求助。

消防接報趕至，證實火勢已被完全撲滅，事件中無人受傷，亦毋須疏散，惟經初步調查後，相信起火原因有可疑，遂把案件轉交執法部門跟進。人員經初步調查後，以涉嫌「縱火」拘捕呂男，他報稱不適，需由救護車送往北區醫院治理，郭婦則協助調查。

大角咀狂徒燒毀兩鐵騎 另外，同晚約8時半，大角咀博文街12至14A一後巷傳出火光，多名途人赫見發生火警，隨即報案求助。消防接報趕至，發現後巷有兩輛電單車焚燒，開喉灌救下迅速把火勢撲熄，惟兩輛電單車被燒剩支架，附近一些木材更被波及。消防經初步調查後，相信起火原因有可疑，執法部門把案件列作「縱火」跟進，暫時無人被捕。

上 水涉事單位地上遺下灰燼。 大角咀兩輛電單車被焚毀。（劉子文攝）