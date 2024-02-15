葵涌反街頭聚賭 拘3男

【本報訊】葵涌區執法人員，於昨日下午在荔景邨及荔景山路一帶，展開代號「超空」的打擊區內街頭聚賭行動。

年紀最大91歲

行動中，人員拘捕3名本地男子，年齡介乎66至91歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，他們已被扣留調查，人員同時檢獲一副紙牌及小量賭款。