港鐵站月台 兩大媽辦羽球賽

【本報訊】除了睇牙要開放，原來港鐵站內都可以開放？網上昨日流傳一張照片顯示，在東涌綫九龍站的月台，兩名穿着厚褸的大媽相對而立，各持一塊羽毛球拍，疑似準備開波打羽毛球，莫非是響應港府全民運動日？而網民則笑道「你哋太悲觀」、「由治及興嘅好處！可以多一個地方做運動」。

從照片所見，兩名分別穿黑色及深綠色外套女子，各持一塊羽毛球拍，雖然不見羽毛球，但觀二人姿勢，背對鏡頭女子疑似正準備開波，對面深綠外套女子則從容不迫，相信是對數步之遙的「老對手」招數相當了解，猶如持續10年的「林李大戰」。

網民嘲諷：帶保齡球碌吓先 賽場旁一名女乘客正坐在椅上自顧自地玩電話，遠處亦有一名掛有員工證、持掃把及垃圾剷的藍衣清潔工低頭步近，二人似未有留意即將展開的「港鐵羽球大賽」，或是對此情景早已見怪不怪。

圖片在網上社交平台廣傳並引來逾200則留言，有人反諷道「我三觀真係有問題」，引來他人回覆稱「係你悲觀啫」；甚至有留言表示「下次我都帶保齡球去地鐵（港鐵）碌下（吓）先」。