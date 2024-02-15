難抗管工無理命令 工人斥扣分不公平

【本報訊】工人記分制存在爭議，有工人指扣分對工人不公。有工人透露，他在實行記分制的地盤工作，一年內被扣兩次共6分，扣夠10分就要上安全訓練課程，嚴重可被停工。他指其中一次被扣分是由於在未完成指定培訓下，操作俗稱「鉸剪車」的升降台。他指當時正在趕工，管工在知情下要求他工作，形容自己別無選擇，被扣分的只會是自己。