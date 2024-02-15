難抗管工無理命令 工人斥扣分不公平
【本報訊】工人記分制存在爭議，有工人指扣分對工人不公。有工人透露，他在實行記分制的地盤工作，一年內被扣兩次共6分，扣夠10分就要上安全訓練課程，嚴重可被停工。他指其中一次被扣分是由於在未完成指定培訓下，操作俗稱「鉸剪車」的升降台。他指當時正在趕工，管工在知情下要求他工作，形容自己別無選擇，被扣分的只會是自己。
拒公開違規紀錄會被停工
有建築業界早前接受傳媒訪問時透露，首階段會開設平台上傳違反安全規則工人資料，包括姓名等個人資料，供各建築集團聘用時參考，拒絕公開違規紀錄的工人，會被拒入工地，變相停工，業界指會參考疫情期間強制工人打疫苗才可進入工地的措施。
至於下階段就計劃聯手推出「工人記分制」，參考個別承建商的經驗推行，制度好像駕駛記分制度般分為輕、中及嚴重三級，違反安全規則的工人會被扣分，扣滿分可能要停工再接受安全培訓。不過，制度賞罰分明，若工人自願參加安全課程，亦可以加分抵銷，收看職安健短片，亦可以換取禮物。
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