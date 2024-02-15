逾億元六合彩 頭獎1.5注瓜分

【本報訊】馬會在昨日舉行六合彩新春金多寶攪珠，頭獎彩池可高達1.18億元！截至昨晚9時15分，新春金多寶的投注額已達2.9億元，最後攪出10、12、13、24、25、48，特別號碼為15，共1.5注中頭獎，每注派彩逾8,200萬元。本報記者昨日到熱門幸運投注站之一的中環士丹利街視察，目測人龍有逾百人，由4樓投注站一直排隊到地下，再圍繞着投注站外繼續排隊，人龍延伸至轉角另一條街道，可見新春金多寶的受歡迎程度！

每注派8200萬元 中環士丹利街的投注站為十大幸運投注站的第一位，自1994至2023年為止，總共中過47次頭獎；而第二位則是屯門市廣場投注站；第3位為荃灣青山道投注站。

士丹利街投注站共有4層，六合彩投注櫃台位於4樓，現場所見逼滿人龍「打蛇餅」購買六合彩，有市民一路排隊一路「畫飛」揀選號碼，也有市民聽天由命，打算購買「電腦飛」6個號碼單式運財獎券；人龍一路由4樓延伸至地下，甚至排至街外再轉彎至另一條街道，幾乎看不見隊尾。