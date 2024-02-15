甜蜜易記 180對情侶2‧14共結連理

【本報訊】情人節向來是結婚的高峰期，入境事務處數據顯示，有180對情侶選擇在昨日情人節登記結婚。有新人認為情人節結婚甜蜜又特別，揚言會「愛佢一生一世」；亦有新人感謝遇到對方，日後會用行動實踐承諾；亦有新人計劃生小朋友，笑言希望「追龍B」。

尖沙咀婚姻登記處昨晨約10時30分，已有多對新人陸續登記註冊。新人陳先生與陳太昨在20多個親朋好友見證下註冊。陳太表示，選擇在情人節結婚，因為情人節甜蜜、特別，且一定會記得。二人一年多前經朋友聚會認識，雙方一見鍾情並交換電話，在其後的相處中，認為大家性格相投，陳先生更承諾「愛佢（陳太）一生一世」。他們表示，婚禮一切從簡，沒有計劃擺酒，登記後雙方家人一起食飯；因工作原因，暫未有計劃旅行度蜜月。

相戀7年的新人雷先生雷太，亦於情人節結束愛情長跑。踏入人生另一階段，二人表示既開心又緊張。婚禮於一年前起籌備，雷太指一個多月前打算預約登記結婚，剛好情人節有空位，且情人節亦容易記。雷先生指，二人在做兼職時認識，對雷太的第一印象是「靚女」，其後主動追求對方。兩人有計劃生小朋友，雷先生笑言，「睇吓追唔追到龍B。」新人金太與來自江蘇的金先生，同樣於昨日拉埋天窗。金太笑言，自己「大頭蝦」，選擇情人節結婚純粹因為易記。

較去年少逾26% 根據入境處數字，今年情人節共有180對準新人遞交擬結婚通知書，其中100對選擇在婚姻登記處註冊，其餘80對則由婚姻監禮人主持婚禮，整體數字較去年的246對，減少逾26%。