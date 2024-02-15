情人節撞正新年 花墟丁財兩不旺

【本報訊】昨日適逢大年初五，又是情人節，不少市民出雙入對。不過，往年情人節人頭湧湧的旺角花墟，今年人數卻屈指可數，即使提供不少優惠，仍有商戶反映今年的銷售額不如往年，銷售額較以往少一半。有買花市民表示花價較合理，亦有市民指今年花價不見明顯下降。另有店家指出，許多市民在農曆新年前已購入花卉，情人節時僅會買少量或細束花。

指銷售額減半 有花店負責人稱今年的花價較往年便宜，更有不少優惠，例如照價八折、贈送額外裝飾或包裝等，惟銷售情況仍不樂觀。負責人指出，港人北上消費情況勢必對本地的花卉銷售造成影響，再加上恰逢農曆新年，相信有不少居民會趁假期外遊，各種因素疊加，導致今年情人節花卉銷售情況不理想。

至於外出買花的市民則表示，以往都會在情人節送花給伴侶，今年花費約800元，認為價錢合理。另一買花市民則表示，今年買花花費近400元，價錢不算貴，花卉由其兒子選擇，相信太太會喜歡，他還表示網上預定難保證鮮花質素，且恐實物與圖片有差距。但有市民則認為今年的花價整體並無相比往年便宜，僅部分花卉有所降價。

另外，有店家表示今年農曆新年適逢情人節，有部分市民在農曆新年前已購入不少花卉，令市民在情人節購買花束的意願不高，即便出街購買也不會像往年買大束花，而是購買細束花以表心意。