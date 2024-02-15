東呼即應：情人節買花也北上 港花店惆悵

東呼即應內地網購 實證孰劣孰優 昨日是情人節，不少人都會送花給另一半，但在港買花並不便宜，最近就有不少港人選擇北上買花，貪其性價比高，有本地花商慨嘆生意難做。不過，質素有否保證仍然是未知數，東呼即應團隊早前就從內地網購平台買花，對比集運與親自取花的鮮花質素，結果發現前者花束明顯殘敗，花色變黃，花瓣一碰就掉；後者則較為新鮮，顏色亦鮮艷得多。

東呼團隊亦曾到旺角一帶的花店視察，發現一束只有幾朵的玫瑰花，至少索價近500、600元，就算有「早鳥」優惠，99朵紅玫瑰更加要價過萬元，但內地同樣99朵紅玫瑰，售價都只是268元人民幣，即大約300港元。

99支玫瑰 港售萬元內地賣300蚊 團隊從內地網購平台，分別用集運和親自北上取花方式，花80元買了兩束花，發現前者花束明顯殘敗，花色開始變黃，花瓣一碰就掉；後者則較為新鮮、顏色鮮艷，包裝亦很好，底部也有泡水的花泥，實物跟網上圖片相差不大。

至於市民怎樣選擇，東呼曾探討過。市民何生指，日前曾到內地視察，不論價錢及選擇均較香港便宜得多，故會選擇在內地買花。張小姐則指，在港買花比較有保證，可以看到實物，質素應比內地好，若在內地買花後發現有損毀或者有蟲，到時就得不償失，故會選擇在港買花。

本港花店負責人Tiffany表示，內地網購平台興起買花熱潮，對花店的銷售額，多多少少都會有影響，只能盡力做好自己，強調每種花都有不同大小、級數，均對照相應的價錢，「一分錢一分貨，你畀幾多錢，就買到咩級數嘅花」。她續指，近年慶祝情人節時，男生多數把錢花在吃飯或者買禮物上，惟認為儀式感始終要有，故買花仍是不可或缺的一部分。

網上買花風險大，加上玫瑰通常比較難照顧。Tiffany建議，市民買花後，應將花束插在花瓶裏，每兩天換一次水，如果發現玫瑰的中心開始變黑，就可以修剪花莖「斜腳」或「十字剪」，令到花可以吸收更多的水，從而令它綻放期更加長久。

集運的花束明顯殘敗，花瓣一碰就掉。 東網版面新設計 一撳即睇 花店負責人Tiffany指生意受影響。 東呼即應爆料熱線