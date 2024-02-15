12港人蛇鄧棨然妨司法 4‧16判刑

鄧棨然

【本報訊】12名香港人蛇於2020年8月企圖乘船偷渡到台灣，途中被內地海警拘捕。其中一名涉案人蛇鄧棨然，在內地就組織他人偷越邊境罪服刑完畢後，移交至香港執法部門，並就在港原本面對的藏汽油彈案，及因潛逃而加控妨礙司法公正案分別到法院應訊。他早前已就藏汽油彈案認罪，區院昨開庭處理妨礙司法公正案。被告承認控罪，案情揭露，鄧棨然有份買快艇及駕駛它。法官指監禁料無可避免，把案押後至4月16日判刑，被告續還押。

現年34歲被告鄧棨然，就本案被控於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港，連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人、喬映瑜、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致喬映瑜、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及/或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

有份購買駕駛快艇 案情透露，眾被告的潛逃計劃周詳，被告為了潛逃，曾經學習駕駛快艇，並接受航海訓練。眾人曾會面商討計劃，討論航行路線，設計暗號，議定一旦被截獲，就會訛稱去釣魚，他們會帶魚具掩人耳目。被告當日負責駕駛快艇，他叫船上其他協助把風，提防執法機關。被告警誡下指，涉案快艇是用35萬元購入，其中10萬元訂金是「廢中」支付。而紀錄顯示，被告是快艇現時的登記船東，快艇長約9.7米，最大闊度2.57米，准載總人數12人，被截獲時船上有25桶燃油，每桶重30公斤，當中5桶已清空。本案另外兩名被告廖子文及鄭子豪，早前已承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪及妨礙司法公正罪，判囚31個月。兩人不服刑期提上訴，上訴庭會在3月19日開庭聽取陳詞。案件編號：DCCC 1236/2023