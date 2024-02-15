太子站示威阻乘客離開 舞台職員囚4個月

【本報訊】在2019年8月31日晚上，一批示威者在港鐵太子站及旺角站內襲擊其他乘客，有乘客疑因取手機拍片而遭包圍。一名男子被指有份包圍事主，不准他離開，因而被控非法囚禁他人罪。經審訊後他被裁定罪成，押後至昨在九龍城裁判法院判刑。裁判官指，當時群情洶湧，事主被迫刪相。被告曾將事主拉回來，形容其參與程度絕對不低，判被告入獄4個月。

27歲被告屈君鵬，報稱任職舞台音響技術員。他被控於或約於2019年8月31日，在港鐵太子站月台與其他人，非法囚禁男子張展宏。

事主拍攝黑衣人遭包圍 辯方大狀昨求情指，被告已反省、有悔意。大狀引述被告自行撰寫的求情信，指被告犯案是一時衝動，以後會三思後行。辯方說，本案沒有預謀，被告所使用的暴力有限，冀法庭判社服令或緩刑。裁判官聽罷陳詞後，認為監禁是合適刑罰，拒接納辯方判刑建議，判被告入獄4個月。

控方案情指當晚10時許，事主張展宏在港鐵太子站往調景嶺方向的月台，看到有人穿黑衣，戴防毒面罩。事主取出手機拍攝，有人問他「拍咩」，有人叫他「唔好走」，包圍他並且要求他交出手機。最終事主被迫刪除片段，整個過程歷時約10分鐘，期間，被告曾拉着他的手臂，不准事主離開。案件編號：KCCC 1432/2023