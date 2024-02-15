北區區議員利益申報 延遲一個月放上網

【本報訊】本報日前率先報道新一屆區議員利益申報有甩漏，其中北區區議會網頁仍有3名區議員未上載利益申報表格。在農曆新年假期後首個工作天，昨在網頁終於見到3人的利益申報表，3人在申報表填報的日期均未逾期，然而委任區議員譚鎮國的利益申報表卻延遲了一個月才上載。

3人填報日未逾期 由於《區議員履新監察制度指引》有關區議員其中一項標準，要求區議員在上任一個月內作出利益申報，但3名北區區議員在逾期後仍未見上載表格。昨見網的譚鎮國申報表格相當簡潔，申報他是一間投資公司的董事及在大埔區有一個住宅物業，還有參與了17個團體及組織。本來所有區議員應於1月31日或以前申報利益，而譚申報的日期為1月15日，不知何解會延遲一個月才上載網頁。譚鎮國經助理回覆指，相信是資料確認出現延誤，得悉事件後已即時要求當局上載有關資料。

另一委任區議員周天意的申報表格在昨午4時45分左右上載網頁，她申報為一間科技公司合夥人，受薪工作是一間創意文化公司，並於觀塘區有一套住房。其申報日期為1月30日。

身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的當然議員陳月明，日前回覆本報時已解釋，由於資料有誤會需要再改動，根據上載的申報表，她填報的日期為1月25日，申報了分別擔任8間公司合夥人、東主或董事，又填報了打鼓嶺慈善基金會有限公司及一個聯誼會有限公司 ，並指在新界北區打鼓嶺擁有數個土地及物業，但沒列明數目的分布。

日前本報報道區議員申報利益，發現先是本月初有6個區議會網頁未上載申報利益表格，在本報向民政事務總署查詢，相隔兩日後，署方回覆時指所有區議員已向當區區議會秘書提交個人利益登記表格，各區區議會秘書處正處理相關表格，並正陸續上載至相關區議會網頁，預計日內全部完成。對於問及有關如何處分逾期交申報表的區議員，民政總署並沒回覆。

民政總署回覆當日，該6個區議會的議員利益申報便已放上網，但北區區議會仍未見3名區議員的申報表，並發現6名西貢區議員更是逾期遞交。