明年中乾塘 西九盼快批救亡方案

【本報訊】近年西九文化區成港人及遊客到訪的景點，然而西九文化區管理局將於明年中耗盡立法會批出的216億元撥款。該局行政總裁馮程淑儀指文化區賺錢能力相對高，收回成本率逾四成，目前仍在借貸，去年提出利用土地資源改善財政，已向政府提交具體方案，正待審批。她透露政府已聘請獨立人士研究西九提案，管理局一直有追問最新情況，又指內地及新加坡的博物館都獲政府資助，西九卻是自負盈虧，期望提案審批愈快愈好，否則會影響籌備展覽。

最壞打算繼續借貸 馮程淑儀指，自去年交上提案後一直等待政府審批，期間無作出任何修訂，又指展覽由籌備至展出至少需兩三年，最壞打算是繼續借貸。她以故宮館為例，每年開支逾4億元，當中展覽佔逾兩億元，另包括保險費及運費、電費、管理及人工等開支，即使籌款一億元，連同租場及入場費收入，西九仍要補貼近半。她指，各地很多博物館都未能做到收支平衡，內地及新加坡的博物館均獲政府資助，但西九是自負盈虧，並提到2022/23年度西九的企業贊助及籌款金額為1.97億元，料本年度的水平相若。

在各博物館的入場數統計方面，2022/23年度西九文化區有逾400萬人次入場，故宮文化博物館2023年全年有125萬人次入場，M+有270萬。當中，內地遊客佔入場近五成、海外約兩成、本地約三成。至於今年，她對兩館入場人數非常有信心，預計入場人次超過400萬。

馮程淑儀指，文化旅遊是一種經濟模式，根據世界旅遊協會調查，歐美地區每10人便有4人會視乎當地有否文化藝術設施、包括遺址等決定旅遊地點，謂趨勢已席捲亞洲，內地客來港亦轉為文化體驗。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄就指，西九文化區由設立至今，政府已投放大量資源，知道文化區經營多年後出現財政困難，正檢視如何解決。