北都公路研究費逾11億 料花38月完成

【本報訊】新發展區必須先做好交通基建。運輸及物流局向立法會提交文件，計劃申請撥款為北部都會區公路工程進行勘查研究，預計研究費用為11.34億元。勘查研究工作內容包括檢視以往的研究結果、審議走線和設計方案；評估對環境、交通、文物、土地和其他有關方面的影響；及北都公路的初步設計工作等。局方會在獲批撥款後展開擬議的勘查工作，預計約在38個月內完成。

分4主要路段 探土鑽孔700個 北都公路由4個主要路段組成，包括天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段。文件指北都公路工程規模龐大及複雜，途經大量未發展的地方，因此預計需要進行大量勘察工程，包括逾700個探土鑽孔，以充分了解工程限制，從而敲定初步設計，完成相關的評估及確定走線。

局方料研究費用為11.34億元，當中包括約3.29億元顧問費用；工地勘測費用，需約6.48億元；工地勘測工程監管相關費用，約需5,300萬元；及應急費用約1.31億元。

在徵詢交通事務委員會及區議會之後，局方擬在本立法年度內尋求工務小組委員會的支持，並且向財務委員會申請撥款。

預計相關勘查工作約要38個月完成，當中包括約兩年的技術評估和大綱設計、約一年三個月的環評、約11個月的道路刊憲及法定程序，以及約兩年半的工地勘測，目標是2034至2038年之間落成新田段，天水圍段、古洞段和新界北新市鎮段就要2039年或之後落成。