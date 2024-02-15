倡20億設盛事基金 派消費券撐夜繽紛

不少議員曾批評港府沒積極爭取Taylor Swift來港開演唱會。

新預算案月底面世 議員紛獻計 疫後經濟未復甦，政府催谷本地經濟及盛事經濟，但早前國際邁亞密表演賽球王美斯缺陣惹起軒然大波，政府被批搞到「一鑊粥」，有議員建議政府撥款20億元成立「盛事基金」及把主題定為演唱會經濟，另有議員直指香港沒加稅條件，但政府要增加收入，例如大力提振股市、令樓市健康發展，以增加印花稅收入。

新一份財政預算案月底公布。議員楊永杰昨在電台節目中指出，其所屬的A4聯盟提出超過30項建議，其中在刺激旅遊業方面，建議政府撥款20億元成立「盛事基金」，舉辦更多熱門文旅活動及大型盛事。

籲盛事主題為演唱會經濟 楊永杰指政府可把主題定為「演唱會經濟」，並提供消費及住宿優惠券，以免旅客看完演唱會就離港，相信透過提供套票優惠，可延長旅客留港時間，整體帶動更多收入。至於消費券方面，他認為今年不宜再派，但傾向支持提供稅務扣減、支援綜援基層等方式。

但出席同一節目的公屋聯會主席文裕明認為，政府今年可繼續派消費券，但數額可減至1,000至1,500元，相信消費券可刺激經濟，帶動消費，政府亦應再次為公屋租戶代繳租金一個月。

另一議員林振昇則建議政府可向本地居民派發2,000元「繽紛扣減消費券」，市民必須在指定項目或地方消費，如夜繽紛景點等，即可獲50%消費額扣減，上限為2,000元，推動本地消費氣氛。他又認為政府可向旅客派發1,000元「酒店住宿券」，進一步吸引更多旅客來港，認為可對經濟有幫助。

近年政府的開支增長遠高於收入增長，議員洪雯相信短期內難以扭轉，又指香港已出現結構性財赤的風險，認為政府需要開源及節流。她指香港無加稅的條件，因為經濟復甦步伐較預期慢、股市疲弱，認為只可從其他方面考慮，例如政府要大力提振股市、令樓市健康發展，以增加印花稅收入；另外要以用者自付原則，增加公共服務收費。