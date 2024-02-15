醫健：老有所醫：牙齒好 身體好

有次去飲茶，聽到旁邊一枱的婆婆跟她的朋友說：「好彩啲牙都仲硬淨，我最鍾意食蝦餃同牛仔骨！」婆婆開心的語氣充分展現出當中的那份喜悅！

食得是福，相信大家都會由牙齒聯想到口腹之欲，有健康的牙齒才可品嘗天下的美食。可以吃得開心固然重要，但原來口腔狀況與身體健康也有密切關係。

不健康的牙齒是導致不少全身性疾病的風險因素，而牙周病便是其一。牙周病指牙齒周圍的組織發炎，引致牙齦出血、紅腫以及牙槽骨萎縮。牙齒失去支撐，會變得鬆動、移位，甚或脫落。

有研究發現，當牙齦的細菌積聚，身體的免疫機制便會製造發炎介質，它們進入循環系統時會間接引起慢性炎症；同時細菌可進入血液，直接侵入組織，增加患上心血管疾病的風險。

除此之外，嚴重的牙周病亦會影響血糖控制。有數據指發炎介質會增加胰島素抗性，使血糖升高；而糖尿病患者患上牙周病的風險也會增多，反映出兩者的相互關係。

另外也有研究探討牙周病與阿茲海默症（腦退化症）的關係，發炎介質令血管受損，繼而引致神經退化。然而有關方面的數據不多，仍需更多啲研究去了解它們的關聯。

牙齒健康除了令自己食得好，亦與身體健康息息相關，實在不容忽視！最後祝大家牙齒好，身體好！

劉采欣 牙科醫生

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