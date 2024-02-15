美日波蘭爆高致病禽流感 港停進口涉事地區禽類產品

【本報訊】因應日本、波蘭及美國均有地區爆發高致病性禽流感，為保障本港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心昨日宣布，即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

包括冷藏禽肉及蛋 根據日本農林水產省通報，指日本鹿兒島縣爆發高致病性H5禽流感，以及世界動物衞生組織通報，指波蘭瓦爾米亞—馬祖里省Iławski區和奧波萊省Brzeski區及美國內布拉斯加州Gage縣爆發高致病性H5N1禽流感。

食安中心已就事件聯絡日本、波蘭及美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據政府統計處的資料，本港去年從日本進口約1,990公噸冷藏禽肉和約2.8133億隻禽蛋、從波蘭進口約3,110公噸冷藏禽肉，以及從美國進口約37,770公噸冰鮮和冷藏禽肉及約8,384萬隻禽蛋。