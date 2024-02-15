城大農場推自家製牛奶雪糕

【本報訊】香港城市大學2022年於大埔林村設立農場，飼養24隻由澳洲入口的乳牛。繼去年於校園出售自家製造的新鮮牛奶後，昨日趁情人節再推出自家品牌雪糕，一共設有6款口味，包括5款常規口味及一款輪換口味，預計3月會有約1,500杯雪糕在城大校園內發售，由於產量不多，暫未有計劃擴展到其他售賣點。

6款口味 限校內發售 城大昨日推出的自家品牌雪糕，共設有6款口味，分別有5款常規及一款輪換口味，售價為28元。5款常規口味包括牛奶、芝麻、焙茶、柚子及朱古力，至於輪換口味目前為士多啤梨味。城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs稱，由於牛隻生產奶量不多，農場每日生產約475公升牛奶，故暫未有計劃擴展到其他售賣點，雪糕每月的供應量都有不同，而三月會有合共約1,500杯雪糕在城大校內發售。

Vanessa Barrs又感謝同事的一切努力，指終於「Make the Ice-cream Dream Come True」。她指早在成立農場之時就非常希望日後製作雪糕，而製作雪糕的過程亦用香港本地的工廠，希望透過製作食品的過程，亦讓學生了解食物生產及安全等方面的知識。