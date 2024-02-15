港燈南丫電廠研低頻「聲盾」減99%小魚誤闖冷卻系統

【本報訊】港燈南丫發電廠近年自行研發「聲盾」系統，以解決海洋生物誤闖海水冷卻系統入水口的問題，同時加強保護發電機組。首套系統在2019年6月啟用，以低頻聲波驅趕鄰近的魚類，並在隨後兩年擴展至所有入水口，暫時未發現魚群有異常反應，並有效減少99%小魚誤闖冷卻系統，減低對海洋生態的影響外，亦降低營運及維護開支。港燈表示，即將投入運作的新燃氣機組L12亦會應用「聲盾」系統，同時亦會播放其他聲音作測試，以取得更好效果。

南丫發電廠有多部燃氣及燃煤發電機組，需要利用海水冷卻系統幫助機組降溫，過往會以設置水柵及鼓形濾網的方式防止垃圾及海洋生物進入，但不時需花費人手清理濾網中收集垃圾和誤闖海洋生物的魚籃。港燈於2018年時研究如何加強冷卻系統的保障措施，港燈發電科技術服務工程師何頴麒指構思時參考外國的驅趕魚類方法，但常見的脈衝攔魚電柵及閃光等會對環境及生態造成負面影響，最後決定在水中播放能夠驅趕小魚的聲音，不但最具成本效益，對環境影響亦是最輕微。

鯨魚叫聲配合成效佳 港燈發電科高級技術員麥廣森指，發電科團隊在南丫發電廠附近水域進行實地測試，以水底攝影機觀察魚類對高頻及低頻聲波、機器聲音、海洋生物叫聲等不同聲音的活動及反應，經反覆試驗，發現以鯨魚叫聲配合不同頻率聲音，減少魚群誤闖的成效最佳。何頴麒指「聲盾」系統已陸續安裝於所有發電機組的冷卻供水口，魚籃每月收集到的魚類數量由約5萬至7萬公斤，下降至25至55公斤，而計算節省清理魚類、維修水柵及魚籃等開支，短短3年已經抵銷組建「聲盾」系統的額外成本。