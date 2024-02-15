回收年桔轉送農場 充當鳳蝶寄主食糧

配對機構助再生 垃圾徵費有利捐贈 新春期間無論商場或屋苑，各家各戶都會擺放年桔，取「大吉大利」的好意頭。佳節過後，有環保團體舉辦年桔轉贈計劃，配對機構或公司與農場等，令年桔再生。環團又指過去一年收集逾700盆年桔，但遭棄置的數量遠超回收量。環團估計垃圾徵費實施能推動大部分受訪港人回收桔樹。

月底截止 籲商戶積極參與 環保協進會鳳園蝴蝶保育區昨日推出「年桔轉贈配對計劃」，所收集的桔樹經配對後會移植到鳳園蝴蝶保育區，或者其他本地農場及學校，成為蝴蝶的寄主等。該會指，去年共獲得約90間公司及機構參與計劃，共處理超過700盆年桔，計劃推行14年來共回收約一萬棵桔樹，惟相信回收的數量只佔少數，大量年桔依然被棄置於堆填區，呼籲有意參加回收的商戶可在月底前申請。

市民亦可在家繼續栽種年桔，但環保協進會總幹事邱榮光表示，市面的年桔均含有大量殺蟲劑、農藥，並不宜即時食用，或醃製食用，需除去果實、修剪枝葉及適當澆水及施肥，等待再結出不帶農藥的果實及枝葉，果實可作醃製傳統鹹柑桔等。

氣候暖化 粉蝶數量大增 對於近日有大量報喜斑粉蝶死亡，他指出報喜斑粉蝶在冬天與春天之間出現，一般只有約兩星期生命，蝴蝶死亡屬自然現象，「花開花落、日出日落」。不過，邱提到近年因為氣候暖化，粉蝶數量大增，因此市民較易見到蝴蝶。團體補充，桔樹屬芸香科植物，為鳳蝶幼蟲的寄主植物，幼蟲愛吃年桔的樹葉，而本港有7種鳳蝶，均以桔樹為寄主植物，包括市區常見的玉帶鳳蝶和玉斑鳳蝶，另有藍鳳蝶、碧鳳蝶、美鳳蝶、達摩鳳蝶和柑橘鳳蝶。

另外，鳳園訪問82間屋苑及商戶，發現有87%受訪者指在垃圾徵費推行後，回收年桔的意欲會增加；約70%人表示清楚了解徵費安排；64%的屋苑及商戶已預備垃圾徵費安排。

對於植物廢物，例如枯枝、年桔等的處理方式，僅得33%受訪者打算以重用及回收；22%打算能交徵費扔棄；接近90%受訪者預計徵費會為屋苑及商戶帶來財政壓力。他們指徵費暫時未見到會減低屋苑及商戶購置的習慣，僅稍提升回收的意欲。