跨境巴新春開通宵 客量未如預期

【本報訊】為應付農曆新年港深跨境人流，羅湖口岸及深圳灣口岸分別延長服務時間及24小時通關。有跨境巴士業界人士指，通宵營運花費不少人力物力，但延長通關期間整體乘客未如預期。有餐飲業人士亦指，不少內地旅客不過夜，加上延長通關加劇港人外遊潮，業界生意慘淡。

內地客不過夜 多個行業無得益 港粵直通巴士協會秘書長張劍平昨日在電視節目表示，農曆新年期間，有幾十班深圳灣口岸通宵巴士服務，惟每晚的乘客不足100個，年卅及初一均不足80個，雖然年初二、即煙花匯演當晚乘客人數最理想，但亦不是深宵時分。他續指，通宵營運花費不少人力物力，但整體乘客未如預期。

連續數天的新年活動，吸引不少內地旅客來港。不過，稻苗飲食專業學會會長徐汶緯認為，單憑煙花匯演等活動，只能旺丁不旺財，因旅客大多不過夜，參加完活動就會離開，各行業界別得益不大，社會成本卻很高。他提到，過年期間多個陸路口岸24小時通關，方便港人北上吃喝玩樂，以致港人的留港消費意欲較低。