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失蹤逾一日 韓婦機場內尋回

被尋回的南韓籍女子Kim Hae Young。 被尋回的南韓籍女子Kim Hae Young。
被尋回的南韓籍女子Kim Hae Young。
【本報訊】53歲南韓籍女子Kim Hae Young，於本周一晚上在香港國際機場最後露面後便告失蹤，她身高約1.62米，體重約65公斤，肥身材、圓面形、黃皮膚及蓄長啡曲髮，最後露面時身穿黑色外套、灰色長褲及白色運動鞋。至昨日凌晨，該名女子在香港國際機場被尋回，她沒有受傷，案件沒有可疑。
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