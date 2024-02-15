新春4天長假 累計逾392萬人次出入境

【本報訊】農曆新年長假期結束，入境事務處表示，4天累計超過392.2萬人次出入境，恢復至疫情前水平；訪港旅客則有約74.6萬人次，當中內地旅客有約65.3萬人次，約佔87.5%，另錄得166萬人次港人出境，當中約70%是經陸路北上。

約75萬旅客訪港 數據顯示，前日農曆大年初四，共有逾110.21萬人次經各口岸管制站出入境，以入境人次較多，有逾66.46萬人次，出境則錄逾45.75萬人次。陸路口岸方面，經羅湖入境的人次最多，有12.74萬多人次，落馬洲支線亦有10.14萬多人次入境，港珠澳大橋及深圳灣口岸亦分別有近9.57萬人次和8.71萬多人次入境。

旅發局亦公布，4日新春假期共錄得約75萬旅客人次訪港，當中65萬人次是內地旅客，超越2018年同期的64萬人次，以大年初二及大年初三的訪港旅客量較多，分別逾20.7萬人次，大年初一則最少旅客來港，僅約12.8萬人次。

此外，上月初步訪港旅客數字約為383萬人次，相等於2018年同期的72%。而本月1至13日的旅客數字約為200萬人次，每日平均旅客量相等於2018年2月全月平均的83%。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，花車巡遊、煙花匯演、賀歲賽馬，以至國際明星足球賽等連串盛事，成功帶旺市面氣氛，港府將會繼續爭取及支持盛事落戶香港。