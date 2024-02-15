16飄浮紅心 快閃各區送祝福 驚喜打卡要捕捉

直徑12米巨心駐中環半空11天度元宵 昨日為年初五兼情人節，一個巨型紅色心形飄浮裝置「Chubby Hearts」，在中環皇后像廣場花園展示，祝願情人及市民佳節快樂之餘，亦讓市民打卡留念。較迷你的「快閃」飄浮紅心昨日亦在旺角、大埔及堅尼地城出現，帶給市民驚喜及祝福。而該裝置昨晨11時在皇后像廣場花園升上半空，飄浮在中環高樓大廈之間，吸引不少市民拍照打卡。

是次在港展出的Chubby Hearts首次來到亞洲，直徑達12米，較倫敦所展出的大4倍，首次在香港亮相，展期由昨日西方情人節起，一直展出至2月24日「中國情人節」元宵節，長駐中環皇后像廣場花園供市民打卡。昨日本報記者到場直擊，發覺不少情侶趁着情人節，紛紛以紅心氣球作背景拍攝合照，結合中環的繁華鬧市背景，在佳節留下甜蜜回憶。

官網每早7時公布「行蹤」 除了長駐中環的打卡位置外，也會設有15至16個體積較小的「快閃」版，分布在香港各處，策展的香港設計中心首先公布2月14日於3個地點率先展示，巨型紅心直徑為3米，首日在旺角花墟、大埔林村許願廣場及堅尼地城卑路乍街海濱出現，而該「快閃」飄浮紅心在展期內，會於港九新界多個地標和旅遊景點現身，每日在不同地點和時間展出，詳情於每天早上7時在官方網頁公布。

設計「Chubby Hearts」的英國設計師Anya Hindmarch指，香港是她最喜愛的城市，又指自己一直夢想在香港展示「Chubby Hearts」，為市民帶來驚喜，讓人笑容滿面和傳播愛。她很高興這個項目可以在情人節送給香港。

政府死撐有能力辦盛事 文化體育及旅遊局局長楊潤雄就指，農曆新年訪港人數已逐步恢復，認為本港多項新春活動廣受歡迎，能帶動氣氛，香港將舉辦更多盛事，在旅遊設施多做工夫，吸引更多旅客以一程多站的形式，到訪大灣區。至於球王美斯早前缺陣引起大批球迷不滿的事件，楊潤雄指日前的賀歲盃反映香港絕對有能力舉辦盛事，未來亦會繼續爭取大型球賽在香港舉行。