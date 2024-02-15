東呼即應：淫審代表性備受批評 委員添人加薪嘥米飯

【本報訊】淫褻及不雅物品審裁處評級多次引起社會激議，代表性亦備受批評，但該處的審裁委員不但加薪加人，且被視為「筍工」。該處由一位主審裁判官及兩位或以上審裁委員組成，其主負責為事物及物品評定類別及裁定性質，審裁委員乃數百人的審裁委員小組中，透過電腦隨機選出。政府去年刊憲，公布根據《2023年淫褻及不雅物品管制（修訂）規例》，增加審裁委員的酬金約1.9%，工作不少於半天的日薪為1,055元， 或工作不足半天的日薪為530元。

審裁委員總數增至750人 淫審處2019年將日本著名作家村上春樹的長篇小說《刺殺騎士團長》被評為II級不雅物品後，隨即引起社會激議，紛紛批評淫褻物品審裁處的代表性。根據立法會的文件顯示，司法機構指，為提升淫審處的代表性，應在修例前已逐步實施3項行政安排，包括進行暫定類別評定和裁定物品時審裁人數由兩人增至4人；審裁委員總人數由現時500人增至750人；委員任期由原來最多9年減至6年。

政府分別在2009及2013年就《淫褻及不雅物品管制條例》進行公眾諮詢，並於2015年提出修訂，主要內容是提高最高刑罰，例如與淫褻物品相關罪行的最高罰款由100萬元增至200萬元等。