東呼即應：選擇性執法 刊「大衞像」被評二級不雅 淫審制度亂 東方慘受禍連

Kelly Brook打格性感照，淫審處曾選擇性檢控。

【本報訊】淫褻及不雅物品審裁處一直被指制度混亂、評審及執法標準不一，之前對東方旗下刊物亂評級最為滋擾。該處不單止選擇性檢控，更藝術色情不分，把「大衞像」評為第二類不雅物品，淪為國際笑話。東方屢次上訴得直，付出大量人力物力後才可討回公道。

YouTube不良資訊比比皆是未見執法，惟涉及東方被選擇性執法和針對例子卻多不勝數。電影、報刊及物品管理辦事處（前稱影視及娛樂事務管理處）及淫審處（前稱色情及不雅物品審裁處）過往評級受爭議，淫審處更曾作藝術色情不分的評級。1994年12月，《東快訊》刊登一則廣告，內裏的「大衞像」照片被色情及不雅物品審裁處評為Ⅱ級，經上訴得直後，被列為Ⅰ級。

另外，最不公平的例子要數處理刊登外國女星Kelly Brook打格性感照時「告一間唔告一間」的事件，執法明顯三重標準。

Kelly Brook性感照罰《東方》放生《蘋果》 2005年12月，東方旗下《東方日報》及《太陽報》刊登Kelly Brook的打格性感照片；《蘋果日報》同日亦刊登同一輯照片，在港有售的外國雜誌《NOW》更是無遮無掩，完全沒有在裸胸打格，無包膠袋和無送檢。

不過，淫審處只將《東方日報》及《太陽報》的照片評為Ⅱ級不雅物品，並分別罰款15,000及12,000元。刊登同一輯照片的《蘋果日報》卻被放生評為I級物品，有關執法及判決令公眾嘩然。