煙火亂放懶執法 射入油庫好大鑊

爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。新年新氣象，大年初二維港上演煙花匯演，璀璨奪目的煙花，令人歡呼雀躍，激賞讚嘆：人間巧藝奪天工，煉藥燃燈清晝同。然而，大家可會想到，民間亂放爆竹煙花，就不會是詩人騷客的妙喻令人驚艷，分分鐘造成傷害及危險！網上流傳兩段影片，拍攝地點疑似內地，片中見有人在一個私人屋苑的戶外空間放煙花，豈料其中一枚直接飛炸一個單位的陽台，導致該戶人家迅即「成間屋陷入火海」，火舌烈燄，十分驚嚇！

其實，農曆新年假期期間，本港多區都發現有人視法律如無物亂放煙花。香港自1967年暴動後，因治安和安全問題早已立法限制市民管有煙花爆竹，但多年來仍有市民偷運煙花爆竹入境燃放，甚至有人罔顧他人生命安全，於密集市區、屋邨燃放，如此欠缺自律，而執法人員若懶執法，市民就更有恃無恐；繼元朗和土瓜灣有人深夜連珠炮發將煙花射上半空後，大埔亦有人罔顧公眾安全擅放煙花。12日年初三晚上11時許，大埔工業邨大盛街一公眾停車場，有市民違法燃放煙花，只見火光熊熊，大量煙花連珠炮發直射半空，歷時約5分鐘，果然是夜放花千樹，吹落星如雨！好一個繽紛香港！

燃放煙花的市民，貪一時「眼福」和過癮，卻完全不知道潛藏危機。大埔工業邨內由於燃放地點附近有數個煤氣公司油氣存儲罐，停車場內亦有多輛貨車及旅遊巴士停泊，若發生意外，後果不堪設想。斷估油氣存儲罐的氣體容量不會太少，一旦被煙火波及而爆炸，應該「好大鑊」！2019年10月，內地無錫市錫山區鵝湖鎮新楊路一小吃店發生燃氣爆炸，經搜救清理，事故共造成9死10傷。煤氣爆炸究竟有多恐怖？據悉一個煤氣罐等於3,000顆手雷，可以炸掉一幢兩層高的房子。

亂放煙火，可以肯定禍害無窮。去年的農曆新年，專門為流浪動物進行善終的一個服務機構，在農曆年初一至年十五期間，據悉接收了超過135隻的往生貓狗，大多數被炮仗或煙花嚇壞，繼而衝出馬路被車輛撞死，可見煙花爆竹對毛孩都有一定殺傷力。

今趟大埔煤氣廠房外的停車場燃放煙花，的確「睇見牙煙」；煤氣公司高度關注事件，已經通報相關執法部門，保障公眾安全和燃氣供應。煤氣公司又稱，雖然大埔製氣廠內設有監察系統，加上廠房內的製氣設施包括三座石腦油儲存庫有相關防火設備，但於廠房附近燃放煙花，有機會構成火災，強烈勸喻市民切勿於煤氣廠附近放煙火。

事實上，根據香港法例295章《危險品條例》，任何人如非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可判罰款20萬元及監禁12個月；而根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第4（14）條，任何人燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2,000元。不管怎麼說，有法不執行就是廢，執法人員若有法不依，執法不嚴，以致農曆新年期間，區區有煙花，處處爆竹聲，今年煙花特別璀璨，遲早爆一鑊大大鑊，再來後悔就太遲了！