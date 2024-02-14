龍七公：波音墜機甩門 美國製造玩完

美國人最近傲不起來，同時被幾把火燒身。戰爭、政爭暫且放下，先談近期全球乘客都關心的波音飛機。自從2018年10月及2019年3月兩宗震撼性空難後，波音737 MAX 8已被放棄，今年1月5日又有波音新機737 MAX 9飛上天就掉艙門，近日美國全國運輸安全委員會發表初步調查報告，揭肇事飛機的機門多處遺漏關鍵螺栓，還有消息說該機同款也有同樣情況，「美國製造」如此恐怖，波音怎麼妄想翻身？

初步調查指，飛機艙門有固定門塞的螺栓，但出事飛機艙門的4個螺栓有3個不見，還有一個位置被遮蔽，即也沒有螺栓，甚麼意思呢？調查人員認為，飛機從當日事發點起飛前4個螺栓都沒有安裝。

看到這裏，大家嚇壞了吧？飛上萬呎高空的飛機竟然漏上螺栓，這種低級錯誤即使發生在陸上跑的汽車都無法被原諒，何況是乘客動輒都有幾百人的客機？初步報告公布後，估計不少乘客都抹了一額冷汗，甚至忍不住忐忑嘀咕，過去曾否、是否或將來會否也碰上這類低級錯誤呢？

已買進或訂購了波音飛機的航空公司更慘，不是得物無所用，便是已經不想再用。國際航空、工程甚至經濟界對波音公司的憂慮多了，既怕波音生產流程出了結構性問題，更怕飛機質素及安全疑慮是公司文化大退步。

而波音公布2023年全年業績，經營狀況雖較前略有改善，但距離高峰時期差遠了。分析員最關注的是，波音管理層在業績報告中完全迴避預測今年的飛機交付量，也不談本年度財務指引，被追問之下，波音管理層不得不務實而貼地的承認：「現在要緊的不是財務指引或交付預測，而是飛機安全」。

各領域被迎頭追上 曾經的世界最大飛機公司，同時仍是生產火箭、導彈及人造衞星的全球最大航天航空器製造商，現在早已虎落平陽。就在波音飛機事故不斷之際，法國空中巴士公司推出空巴A320neo升級版大受歡迎，僅去年空巴的飛機交付量已增長11%至735架，市場分析員更指，空巴和波音近年的市佔率已呈二比一之勢，即兩架空巴售出，才有一架波音飛機。

而疫後復甦的旅遊、航空界大反彈，本是飛機生產商大做生意的良機，事實上也有不少國家或航空公司需要買新機、換舊機，但波音公司都只有眼饞的份，因為其新款客機不是被調查，就是調查未完成，時不我與，只有坐冷板櫈的份。

這還未完，波音甩門事故只是一家波音公司的事嗎？當然不，從波音客機頻出事、蘋果iPhone技術被華為趕超、再到Tesla電動車不再獨步江湖，美國重工業及先進製造業的競爭力已一一響起警號，「美國製造」代表的先進、卓越、安全、專業等金漆招牌，似乎正在一點一點掉漆，甚至一塊一塊墜下，美國人的驕傲真的不多了。