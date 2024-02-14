撥亂反正：精神錯亂還是真知灼見

日前談到，美國總統拜登在反駁其「失憶」指控時語無倫次，隔日又輪到其老對手前總統特朗普表演。後者出席競選活動，批評北約過去的管治一塌糊塗，全靠其強硬態度，才迫令其他成員國分擔更多軍費。期間曾有位北約大國總統問他，如該國沒付款但遭到俄攻擊，美國會否提供保護。他答不會，甚至會鼓勵俄方為所欲為。

一如所料，言論惹來拜登陣營與北約一干人等炮轟，斥特朗普無視俄國侵略和北約的互相守護承諾，危害美國國家安全以至全球穩定，是精神錯亂的表現。「精神錯亂（Unhinged）」乃民主黨陣營近月刻意用來描繪特朗普的用詞，希望可加深國民以至國際社會對特朗普回朝的恐慌情緒，同時淡化拜登日趨嚴重的失智及失憶形象，名副其實是癡呆鬥瘋狂。對於特朗普的胡言亂語，其支持者與共和黨陣營則創作了另一個用語「盲反特朗普症候群（Trump Derangement Syndrome）」，意指有些人因不滿特朗普的個人與政治主張，而對其一言一行和所有政策倡議都不問因由，盲目反對。

事實上，俄烏戰事凸顯北約種種問題，包括財政及軍事上過度依賴美、英、德、法等大國，但話語權卻各國均等，令土耳其等政治和外交主張與美英迥異的非西方成員國，以及匈牙利、波蘭、捷克等只想「搭便車」的東歐窮國，也可左右這些出資大國的決定。隨着北約持續擴張，成員國之間的意識形態及利益衝突愈趨嚴重。此外還有北約秘書處的開支日增、管理混亂和內部貪腐問題等。

故此，對於同樣影響歐洲以至全球穩定的以巴戰事，美英便選擇繞過北約，直接自組聯盟對抗也門叛軍及其他親伊朗武裝組織。到底特朗普是口出狂言還是真知灼見，實屬見仁見智。