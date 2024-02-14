自成一家：破壞中國和阿根廷關係

阿根廷球王美斯在香港表演賽「齋坐」引發的風波，至今仍未平息，近日更有大批內地網民湧入阿根廷駐華大使館微博留言，聲稱福克蘭群島是英國神聖不可分割的領土。球迷在情緒和言語上發洩對美斯不滿可以理解，但把矛頭指向阿根廷政府就有點過火了。

這次美斯所屬的美國國際邁亞密隊到香港踢友誼賽，香港和內地球迷都投入了巨大熱情，全場近4萬個座位一早爆滿。有新疆球迷甚至輾轉12個小時到港，就是為了看一眼美斯表演。美斯居然整場呆坐替補席沒有落場，也未有應要求親自向球迷說明原因，這種不合理的行為確實超出了大家的認知。不過必須承認的是，主辦方到目前為止並沒有向國際邁亞密隊或美斯提出任何賠償要求，可見美斯的做法並沒有違約。

當然，外界可從道德層面責怪美斯不懂做人，辜負了球迷期望。但在沒有證據的情況下公開認定美斯刻意辱華，甚至有外部勢力在背後搞鬼，這種指控就有點輕率了。若把怒火燒至國家層面，更是相當幼稚的行徑。

眾所周知，阿根廷與中國的關係密切。目前阿根廷是中國在拉美的第五大貿易夥伴，中國則為阿根廷的第三大貿易夥伴。更重要的是，中國與阿根廷兩國長期以來在涉及主權的國家核心利益皆互相支持，中國支持阿根廷對福克蘭群島的主權要求，阿根廷則堅持一個中國原則。

然而，阿根廷新總統米萊去年年底參選時對中國屢有批評，當選後更拒絕加入金磚國家，外界正關注兩國關係會否出現變化。內地網民在阿根廷駐華大使館微博評論區留言，主張福克蘭群島屬於英國，這和中國的外交立場是嚴重對立的，會破壞兩國的關係。北京應出手阻止這種民粹的行為。