筆下風雲：這個防長真打壞

剛剛才鬧出一場「架空總統」風波的美國國防部長奧斯汀又告「入廠」！國防部公布，奧斯汀因膀胱問題入院進行全身麻醉非手術治療，入住深切治療部。儘管當局強調他的病情並不嚴重，不用長期住院，但原定親身到比利時就烏克蘭問題出席的會議因而取消，改為視像進行。當然，他今次不敢再向總統和公眾隱瞞病情，變得「開誠布公」。

上次有病不報，鬧出的風波極大，外傳總統拜登震怒，奧斯汀本月底更需出席國會聽證會，被一班議員拷問。詎料身體不爭氣，計劃趕不上變化，如今又再病倒。外界亦不由得不質疑，究竟奧斯汀是否還適合擔當防長職務？須知這是拜登內閣一個重要職位，手執軍政大權，尤其俄烏戰爭、以巴戰爭仍未有止息之期，紅海危機愈演愈烈，加上美國老愛在南海、台海攪局，如此「打壞」的防長，是否有足夠精力、體力、判斷力擔此職務？

拜登表面上還是力撐，聲稱對奧斯汀繼續履行職務有信心，但上次病倒未有向他申報，若說老總統不介懷，肯定是假話。而現時防長職務已交由副部長接手，若順水推舟由副轉正，也是不出奇的事。看來奧斯汀千方百計保住職位與權力，最終亦未必鬥得過「健康」兩個字。

說來也替老美尷尬，偌大一個美利堅合眾國，防長固然五勞七傷，總統更疑似患上老人癡呆。外界半開玩笑估計，拜登每日清醒的時間可能只有短短兩三小時，其餘時間皆胡言亂語、神志不清。全世界最有權力的總統與防長，各有各的隱疾，令人不忍卒睹。最慘是民主黨至今無人有力挑戰拜登，只要他一日不退，總統選舉還是由他獨霸出征。一葉落知天下秋，美國人才凋零，國力衰退，從兩位政要身上得到印證。