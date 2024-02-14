龍吟虎嘯：美對台售武為何延遲

台灣「倚美謀獨」、「以武抗統」的一個重要支撐，就是向美國購置大量武器和軍火。這方面，美國更有很高的積極性，得到實惠和好處，把台灣這枚「治華」棋子用到盡。不過，「理想很豐滿，現實很骨感」，美台大做軍火交易，實際運作起來問題很多，美方拖延、無法準時交貨是一大問題。台灣方面，自恃「外匯儲備」豐厚，是大買家，又和老美交情深厚，現在台海局勢緊張，解放軍說不定甚麼時候就大軍殺到，山姆大叔又反覆吹噓美國的武器有多厲害，多麼重視台灣的地位和作用，這等情況下，美方痛痛快快地準時交貨才對呀！

然而，偏偏不！最近美國國會眾議院負責對外軍售的「老虎小組」（TIGER Task Force）發表報告，說是美方軍售交付延遲情況嚴重，單是台灣就有19項未完成採購，金額220億美元，部分可能延遲至2027年交付，有的甚至無交付日期。

美國這種「愛做不做」的大老爺態度是不在乎賺台灣銀子嗎？非也。山姆大叔從來就是想賺錢想到瘋的。所以如此，一是老美吃定了台灣，相當部分錢已到手，即使拖延交貨，這些生意也黃不了，台灣不敢不給錢；二是據「老虎小組」提交的報告說，美國對外軍售出現了四大問題。一是愈來愈多的出售個案要國會審視，但審視門檻規定的金額已過去20年沒有因通貨膨脹而調整，這即是說一些「小生意」太多了，都要上國會審批，議員大老爺們委實忙不過來。二是美國國務院高層及國防部官員，毋須為對外軍售嚴重延誤直接問責，導致缺乏加快審視程序的緊迫性。哈哈！這又是官僚主義作祟也。

三是國防部沒有重視與盟友共享主要國防物品的戰略優勢。這話有些費解，是否覺得國防部沒有「特權」、報到國會審視的東西沒有「優勢」？四是對外軍售決定並非經常考慮全面的全球安全評估。這是否在說，對外軍售在「全球安全評估」中沒那麼重要？若如此，台灣當局還不急死？