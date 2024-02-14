坦言集：中亞文化

2月17日我們將與內地一個團體合辦文化與藝術的研討會。為此特地邀請了烏茲別克斯坦兩位專家來港。其中一位是該國國立美術館館長、原文化部副部長。烏茲別克斯坦是中亞最大的國家，文化傳統深厚，主要的城市都在歷史絲綢之路，均屬綠洲式的城市。向東連接中國境內，南北疆的綠洲城市，由河西走廊一直伸延出來。向西穿過伊朗，逕達巴格達，大馬士革至地中海東岸。

上千年的絲綢之路帶來密集的文化藝術交流。烏茲別克斯坦的撒馬爾罕、布哈拉、塔什干等聞名於世。歷史上除唐代粟特商人縱橫中國北方至黑海區域，對中西文化藝術交流起極大作用。中國唐朝開始的中國文化發展與漢魏以前便因此不同。帖木兒帝國時代，撒馬爾罕更是古希臘文化與波斯、阿拉伯、印度文化融合之地，勝於巴格達，影響力及至歐洲的文藝復興期。上千年的變遷，歷史絲綢之路留下最多文化遺迹應是烏茲別克斯坦這些城市。其間還有伊斯蘭教和突厥文化的混和。當今國際，應該是這些城市最能表達絲綢之路的廣闊縱深的變化。

中亞在18、19世紀以來一直與中國隔絕，香港認識各國的歷史文化藝術極為有限。今次邀請烏茲別克斯坦的專家來港，目的是借中央政府提出一帶一路倡議，香港配合國家發展之際，把該國的歷史文化藝術介紹給香港社會，從了解認識希望可增加交流，使香港的國際化不局限於西方或日韓，而是更放開懷抱接受與中國有極深淵源的中亞文化。

烏茲別克斯坦的介紹是第一次，今後希望可進一步把一帶一路沿途的各族國家文化介紹給香港，使香港的商業金融體制增添文化的深度。與中國和世界的歷史文化連接和繼承，從而引發香港本地文化的新轉變。

這樣的研討會以外，去年我們為學生辦了一個土耳其電影工作坊，請史文鴻教授主持，從電影的視野與言語了解土耳其的前世、今生和未來。今年稍後將組織伊朗電影的工作坊，使學生可以接觸了解突厥與波斯文化的深遠傳統和今天它們面對現代化挑戰的應對。

單有知識，沒有文化，便不是真正的學問，也難培育起堅韌的性格來。我們的課程目的不但在於知識的傳授，更重視文化的啟迪培養。香港和中國內地需要的是有文化和國際同理心的年輕一代。