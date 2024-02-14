與夫吵架 躁妻怒派50萬積蓄

【本報訊】一名居於何文田邨的姓莫男子，於上周四（年廿九）在網上社交群組發文向街坊求助，表示於上周二（年廿七）晚上，因事與妻子吵架至翌日凌晨，詎料疑有情緒病的妻子盛怒下，上周三（年廿八）早上便取去其存放家中的數十萬港元「畢生積蓄」，逕自到景文樓樓下「派街坊」，僅用了20分鐘便把約50萬港元、約20萬日圓（約10,460港元）及500美元（約3,900港元）派至幾乎分文不剩。

男事主網上求助 部分街坊歸還 莫男在貼文表示，他與妻子結婚約半年，雖然她散盡家財，但自己已原諒對方。他聲稱，該筆款項原擬用作裝修及養育小朋友，但「依家窮到戶口得返（番）幾千，仲要未還卡數」，又指「依家因為呢件事，好多事情都要取消同改變，連去人哋屋企拜年都唔敢，原定9月擺酒都可能要取消」，希望當日曾獲「派錢」的街坊可以歸還款項。據了解，女事主疑患情緒病，本周一曾經把硬幣「掉落街」，昨日她疑病發需要送院；而男事主經網上求助後，初步已從街坊處取回約4萬元現金。

據街坊吳先生稱，事發當日他「湊孫仔」返學，故無目擊派錢情況。據了解，該名女子當時取了約50萬港元到樓下派錢，聽說在場街坊「反應熱烈」，女事主最後僅派剩數千元，始被丈夫帶回家中。

吳又形容當時「個女人揸住疊銀紙逢人就派，有人更成疊咁搶，搶咗去就走！」他認為事主好慘，取了錢的街坊應該物歸原主，「好心嗰啲就會畀番（錢）佢嘅，多少都有嘅，不過一般窮嘅家庭都唔會畀㗎啦，人心難測呀！」吳生又稱：「如果係我一定會畀番錢佢（事主），畢竟人哋要筆錢去擺酒、裝修」。