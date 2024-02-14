深偽技術騙案升 不明來電勿亂聽

專家：可疑視像通話應叫對方遮面 科技日新月異，近年人工智能興起，「深偽技術」（Deepfake）的偽冒難分真假，市民要小心提防騙徒藉此騙財。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨日表示，本來「深偽技術」對電腦要求高，但科技進步後很多已可在雲端處理，令到騙徒行騙的成本減少。他又舉例指，早前網上出現很多AI歌手唱歌片段，連唱歌也能扮到，說話自然沒太大難度，市民若日後收到不明來電、短訊等有機會是虛假騙案，需要小心。

方保僑表示，現時騙徒或會用公眾人物在網上的片段，因為只要有足夠多的片段，便能給予機械學習他們的聲線、樣貌、表情，從而造假，但一般公眾便很難做到。若有人突然來電要求視像對話，他建議市民必須小心，「一年有幾何真係有人視像打嚟？除非有海外親友」，而該類通話或許在接通後已錄影，然後騙徒藉此造假。

或令「親眼見到都係假」 方又指，利用「深偽技術」後，或許會令眼看的事物也未為真，「視像會議親眼見到都會係假」，令公眾疑惑更大、或會感到無所適從。他強調「騙徒同我哋一齊成長緊，唔係得我哋識用ChatGPT，佢哋就唔識用AI。」

被問及如何監管此類科技，方直指現時很難做到，因為市民若在一般視像通話上感到懷疑，可以叫對方遮臉、做不同表情以辨別真偽，「但如果係你老闆叫你開會，唔通話老闆我懷疑你係假嘅」，因此特殊情況下實在難以處理。

早前視像會議呃企業兩億 早前本港曾發生「深偽技術」騙案，有人假扮成特首或海外大公司的財務總監拍攝短片。另外，早前發生的詐騙金額高達兩億元的「深偽技術」騙案，騙徒以「深偽技術」偽冒影像，與一所跨國公司香港分行的財務職員進行多人視像會議，前後騙去兩億元。方指，相信騙徒是十分熟悉該公司，知道內部有大額資金才可以做到。