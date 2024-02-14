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海麗邨單位女子燒炭亡

海麗邨有女子燒炭自殺。 海麗邨有女子燒炭自殺。
海麗邨有女子燒炭自殺。
【本報訊】昨日下午近5時，執法部門接獲一名姓梁（29歲）女子的家人報案，指懷疑事主在長沙灣海麗邨海雅樓一房間燒炭自殺。
人員接報到場，發現事主倒臥於該房間內，旁邊有一盆燒過的炭。她昏迷被送往明愛醫院，其後被證實死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
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