海麗邨單位女子燒炭亡

【本報訊】昨日下午近5時，執法部門接獲一名姓梁（29歲）女子的家人報案，指懷疑事主在長沙灣海麗邨海雅樓一房間燒炭自殺。

人員接報到場，發現事主倒臥於該房間內，旁邊有一盆燒過的炭。她昏迷被送往明愛醫院，其後被證實死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。