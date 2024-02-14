青衣3車串燒 包括2機場巴士

【本報訊】昨日下午1時許，一輛E41號線龍運巴士，沿青衣北岸公路往機場方向行駛，途中因機件故障停在慢線，而管制區接獲通知後，隨即派出工程車前來協助。惟在處理事故期間，另一輛A31號線龍運巴士駛至上址，姓戴（47歲）車長懷疑收掣不及，巴士撞向工程車並把其推前，並波及該輛故障巴士。

工程車司機及2巴士乘客送院 肇事A31號線巴士車頭嚴重損毀，擋風玻璃爆裂，車上一男一女（33歲及28歲）乘客分別嘴部及手腳受傷，與腳部受傷的姓彭（60歲）工程車司機，分乘兩輛救護車前往瑪嘉烈醫院治理；姓戴及另一姓陳（49歲）巴士車長留在現場助查，執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。

車禍發生後，大批巴士乘客被迫落車，部分人帶同拖篋行李站在路邊等候；現場往機場方向兩條行車線一度全封，交通嚴重受阻，直至完成處理善後，右線始告重開。龍運巴士公司發言人表示，昨日下午1時許，龍運一輛A31線巴士沿青衣北岸公路行車期間，與龍運一輛因機件故障而停在左線的E41線巴士及尾隨的青馬工程車發生碰撞。兩名A31線巴士乘客及工程車司機受輕傷並送院治理，龍運已派職員慰問傷者。