黑的劏客 纜車站上山頂收$480

【本報訊】太平山頂屬遊客必去打卡熱點，適逢農曆新年假期，卻鬧出疑有「黑的」司機收近500元車資上山頂劏客，被內地遊客拍片上網「說好香港故事」。事緣網上昨日流傳一段約14秒的短片，甫開始即道出重點「480塊（港元）去山頂」，引來一眾網民狠批的哥劏客「影衰香港」，更有數口精的網民指出「實際（山腳去山頂）係5公里路，應該無80（元）」。

片段顯示，中環花園道近纜車總站附近一段路，一批操普通話的遊客向一輛市區的士（紅的）司機詢問上山頂的車資，在對方開出480元車資後，遊客認為價錢離譜予以拒絕，惟該的哥卻表示「我沒有耍你」，而同行其中一名女遊客則拍片直斥「黑的」。

涉事片段其後在網上社交平台流傳，不少留言狠批片中的士司機公然劏客「影衰香港」，並建議拍片者報案「為香港除害」，亦有網民稱「平時都係300（元），過年貴少少要480（元），合理啦！」似乎意有所指。

業界斥黑點無人執法 另有自稱是的士司機的網民直言，執法部門一般都知道該些「黑的黑點」，「但永遠都無人去拉佢哋！」更有人標註「香港政府總部」，直言大時大節，卻不懂得派員到附近巡查，「你哋香港政府搞咩呀？完全係縱容！」