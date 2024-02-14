西貢一小時兩車禍 的士墮坡房車炒沙井

清水灣道避動物 飛鵝山道視野差 大年初四西貢一小時內兩宗車禍！昨日凌晨時分，一輛載客的士沿清水灣道往市中心方向行駛，至一彎位前有人報稱因閃避動物致失控越線，的士掃欄後飛墮山坡，中年的哥及一外籍乘客一度被困，獲救後需要送院。約40分鐘後，一輛私家車駛至近飛鵝山莊一左彎時疑因環境昏暗，車輛狂撼沙井後前輪凌空，慶幸車毀人無礙，事故原因有待調查。

昨日凌晨3時許，一輛載客的士沿清水灣道往西貢市中心方向行駛，當駛至303號對開一個上斜彎位時，的士懷疑突然失控，越過對面行車線剷上行人路，掃毀約6米長欄杆後俯衝落5米深山坡，最後被一棵大樹阻擋去勢始告停下。

的哥洋乘客一度受困傷手腳 涉事的士車廂安全氣袋彈出，車尾箱蓋掀起，姓黃（48歲）的士司機及一名23歲外籍男乘客一度被困，他們自行報案求助，其後爬出車外待援。救援人員接報趕至，發現的士司機及乘客二人俱清醒，經檢查後發現他們分別扭傷手部及腳部受傷，替二人敷治包紮後，再由救護車送院治理。據悉，有人報稱因閃避動物肇禍，執法人員一度封鎖現場，以便就事故原因及經過作進一步調查。

相隔40分鐘後，一名姓許（45歲）男子駕駛私家車搭載一名女伴，沿飛鵝山道往百花林方向行駛，當駛至近飛鵝山莊一左彎時，疑因現場環境過於昏暗，有人在未能看清路面情況下，導致私家車撼撞一個沙井，左邊前輪更凌空擱在沙井。意外中，私家車車頭嚴重毀爛，慶幸車上二人俱沒有受傷，許男其後召喚拖車到場處理善後。