即棄塑膠管制 恐增食肆小店成本

【本報訊】政府將於今年4月22日實施首階段管制即棄塑膠安排。有餐飲業人士認為，疫下大部分食肆沒有盈利，擔心餐具成本增加，加重小型食肆經營壓力。有政府代表認為，隨塑膠替代品的供應增加，料價錢將進一步回落。有旅遊業人士則指出，旅客未必清楚香港的環保政策，向旅客收費或影響香港形象。

餐飲聯業協會會長黃家和提到，疫情下大部分食肆都沒有盈利，若各樣餐具的成本再增加，不少食肆會比較不同供應商的替代品價錢。經營成本上升會加重小型食肆經營壓力，有「兩餸飯」食肆負責人表示，正尋找合適的物料替代。

環境保護署助理署長鄭健向傳媒透露，現時受管制的塑膠用品與替代品價錢相差不遠，如膠叉及木叉分別每件0.2元及0.25元。隨着替代品的供應愈來愈多，預料價錢將進一步回落。

旅業界：收費或影響形象 另外，新法例下酒店及賓館不能免費向旅客提供即棄梳洗用品及膠樽裝水，鄭健表示，酒店「走塑」並非新鮮事，相信旅客不會感到陌生，港府實施前會在各主要口岸向旅客多加宣傳。針對有零售業界例如藥房不太清楚新法例，港府已派人接觸業界進行講解，為業界舉行多場培訓講座。

不過，旅遊促進會總幹事崔定邦指出，旅客未必清楚香港的環保政策，若向旅客收費，或令人感到香港很吝嗇，影響形象。