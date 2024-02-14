院舍質素差缺支援政策 照顧者受壓

【本報訊】近年照顧者慘劇頻生。社區組織協會昨日舉行論壇，席間批評政府沒有照顧者政策。有長者代表指私人院舍質素參差，直言「對病人而言唔公道」。有議員亦批社會福利署巡查院舍「好Hea」，當局在設照顧者熱線但無增加服務。

長者代表國樑（化名）與太太住私人院舍宿位，他直斥衞生環境惡劣，服務同樣參差，令太太心情非常低落。他又稱，院舍向政府「報數每日換8次片」，但自己質疑每日3次都沒有，直言「對病人而言唔公道」。

社區組織協會幹事阮淑茵質疑香港沒有照顧者政策，然而不少基層人士都難申請照顧者津貼，包括綜援，甚至傷殘津貼都無辦法申請。她指照顧者增加有不少支出，有經濟壓力，認為申請照顧者津貼應撤銷申請門檻，儘管政府現時有不少暫託宿位，然而不少為私人院舍，認為部分質素參差。

無增後續服務 熱線形同虛設 社福界議員狄志遠則指已爭取社會福利30年，大部分人都不懂使用政府網上資訊，雖然不少人有打上照顧者熱線，但不能協助照顧者，又指目前有熱線但無增加服務，反問「咁點幫到我哋」？他又指院舍人手不足，短期內會邀約政府部門與政府討論監管問題。他認為政府在應付老齡化的問題並沒有長遠計劃，批評「頭痛醫頭」，又不贊成急症室加價。

另一議員林振昇質疑社署巡查「好Hea」，不少老人院「篤數」，在政府巡查時有一個護士由數間安老院使用的情況，但社署有不盡力巡查。

現時勞工法例要求連續4日病假才可享有薪病假，社區組織協會認為不少長者有健康或醫療需要，到政府醫院覆診，建議政府放寬有薪病假安排，長者勞工病一日可獲有薪病假。